أعلاها 45.. إليك درجات الحرارة المسجلة اليوم بمختلف مناطق المملكة

توقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، أن تنخفض – بمشيئة الله- درجات الحرارة على معظم أنحاء المملكة.

انخفاض طفيف في الحرارة على معظم الأنحاء

وأوضح أنه حسب المراصد فإنه من المتوقع أن يطرأ انخفاض طفيف في الحرارة على معظم أنحاء المملكة والخليج، متوقعًا أن يراوح الانخفاض المصحوب برياح مثيرة للأتربة والغبار، من”2″ إلى “4”درجات مئوية، ابتداءً من غد الخميس على المنطقة الشمالية والكويت، ومن يوم الجمعة على المنطقة الغربية ثم الوسطى فالشرقية ثم باقي المناطق في المملكة ودول الخليج العربي.

الحرارة 45 درجة مئوية في حفر الباطن

وأعلن المركز الوطني للأرصاد أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 45 درجة في حفر الباطن، و44 درجة في مكة المكرمة والخرج، بينما تصل 43 درجة في المدينة والرياض ووادي الدواسر، و42 درجة في الدمام وبريدة وشرورة والأحساء وينبع، و41 درجة في المجمعة، و40 درجة في الدوادمي ورفحاء والعلا.

درجات حرارة منخفضة في جنوب المملكة

وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت أبها 30 درجة، وسجلت الباحة 29 درجة مئوية.

بداية انخفاض في درجات الحرارة

وصباح اليوم، توقع المركز الوطني أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة يصحب برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك.

استمرار الحالة المطرية الصيفية

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية الصيفية، حيث تتعرض مناطق مختلفة من المملكة، لهطول أمطار رعدية غزيرة أدت إلى جريان السيول والأودية، مصحوبة برياح نشطة قوية مثيرة للأتربة والغبار، وارتفاع درجات الحرارة.