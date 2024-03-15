أعمال التنظيف والتعقيم تغطي أكثر من 1.3 مليون متر مربع في المسجد النبوي

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ينفّذ 1490 عاملاً , برنامج نظافة وتعقيم المسجد النبوي والساحات والسطح على مدار الساعة، باستخدام أحدث الأجهزة والمعدات الآلية، ومواد التنظيف والتطهير الصديقة للبيئة، وذلك ضمن الخطة التشغيلية التي تنفذها الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي في شهر رمضان المبارك.

وتغطي أعمال الغسيل والتعقيم في المسجد النبوي أكثر من 1.378 مليون متر مربع من الساحات الداخلية والخارجية للمسجد والسطح، يقوم خلالها العاملون بتنفيذ أعمال النظافة والتعقيم لاسيما خلال أوقات الذروة قبل الإفطار، وبعد انقضاء صلاة المغرب مباشرة، لغسيل وتعقيم وتطهير الأرضيات الداخلية والخارجية، والفرش، إضافة إلى أعمال التنظيف الدورية في مرافق الخدمات، لتوفير بيئة صحية وآمنة في كل أنحاء المسجد، والعناية بنظافته، وقياس مستوى جودة الهواء، داخل المسجد، وبرودة التكييف، والتبخير، وتهيئة المسجد لاستقبال جموع المصلين خلال الصلوات.

ورصدت “واس” اليوم مشاهد من أعمال الغسيل والتعقيم التي تجري في الساحات باستخدام “الروبوت الآلي” الذي يعمل بواسطة الذكاء الاصطناعي عبر تثبيت لوحة خاصة موصولة بشاشة “الروبوت” يتعرّف من خلالها على المسار المحدد لتنفيذ مهمة غسيل ومسح الأرضيات في الساحات مدعماً بكاميرا مثبتة على الجهاز لاستكشاف المواقع، وعدم إعاقة حركة المشاة ثم العودة إلى نقطة الانطلاق بعد اكتمال أعمال التنظيف التي تتراوح مدتها بين الساعتين إلى 4 ساعات خلال الجولة الواحدة.

وتشهد فترة ما بعد الإفطار ذروة جهود التنظيف والتعقيم في أرجاء المسجد النبوي، فيما يتوقع أن تنجز الفرق الميدانية أكثر 16900 أمر صيانة وخدمة في مجالات الخدمة الميدانية والتشغيلية لخدمة ضيوف الرحمن من المصلين والزائرين وفق الخطة التشغيلية لشهر رمضان المبارك.