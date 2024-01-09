أفنان عباس وعبدالله إبراهيم يُبدعان في خامس ليالي “مهرجان الكُتّاب والقُراء”

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في ليلة طربية ممتعة على المسرح الرئيس لـ”مهرجان الكُتّاب والقُراء”، أبدع الفنانان أفنان عباس، وعبدالله إبراهيم، في خامس الليالي الغنائية بالمهرجان الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة في مركز الأمير سلطان الحضاري بمحافظة خميس مشيط، في منطقة عسير.

وتألق الفنانان أمام الجمهور الذي امتلأ به المسرح قبل بدء الحفلة، وأبحرا بالجمهور عبر سلسلة من الأغاني، وسط تفاعل كبير من الجمهور الكبير، الذي يستمتع بفعاليات مهرجان الكُتاب والقراء ويتنقل بين الثقافة والأدب والترفيه.

وشهد المهرجان أربع حفلات غنائية، للفنان رامي عبدالله، والفنانان الصاعدان نواف عبدالهادي وهاجر الخشاب، وحفلة ثالثة أحيتها أوركسترا صوت الجنوب، في حين أحيا الحفلة الرابعة الفنانان مهند عبدالله، وأضواء شنّان، حيث يشهد المهرجانحفلة غنائية يومية تبدأ عند الساعة التاسعة والنصف مساءً.

وستغني في حفلة يوم الثلاثاء الفنانة حلم، والفنان محمد أولياء، في حين سيختتم الفنان نواف الجبرتيحفلات المهرجان يوم الأربعاء المقبل.

ويحتفي المهرجان؛ الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة لمدة أسبوع تحت شعار “قيمة ثقافية من المملكة العربية السعودية إلى العالم”، بالثقافة والأدب العربي والعالمي، ويهدف إلى استقطاب نخبة من المثقفين والأدباء، لتقديم إنتاجهم لمختلف شرائح المجتمع عبر فعاليات أدبية تُلبي تنوع الأذواق، عبر برنامج ثقافي شامل ينطلق من الأدب إلى مختلف القطاعات الثقافية.