أقرضت شخصًا مبلغًا من المال ولكنه يماطل في سداده.. فهل تجب فيه الزكاة؟.. الشيخ “عبدالله المنيع” يوضح

قال الشيخ “عبدالله المنيع” عضو هيئة كبار العلماء، إن الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، حيث قال الله تعالى في كتابه العزيز ” وأقيموا الصلاة وآتو الزكاة”.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “فتاوى”، أن الزكاة لا تجب إلا إذا كان المال في يد الشخص وبلغ النصاب ومر عليه حولا كاملا.

وأوضح أنه ما دام المال بيد غير مالكه فلا زكاة فيه، لأنه ليس في يده حتى يستطيع التصرف فيه.

وأكد أنه إذا قبض الشخص المال مرة أخرى، فيجب عليه الزكاة بعد مرور حول كامل عليه.