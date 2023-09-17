أقمار صناعية ترصد “تحرك الأرض” بعد زلزال المغرب

وأضافت أن ذلك تم عبر القمرين الصناعيين التابعين لمهمة “سينتينل-1” في أوروبا، وهما جزء من مجموعة من الأقمار الصناعية التي أطلقتها الوكالة، وتدور حول الكوكب، لرسم خرائط لسطح الأرض.