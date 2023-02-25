أقيمت في 14 مدينة بالمملكة احتفاءً بيوم التأسيس.. اختتام فعاليات “الليوان”

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اختتمت مساء اليوم فعاليات “الليوان” التي أقيمت في 14 مدينة حول المملكة العربية السعودية بمناسبة الاحتفاء بذكرى يوم التأسيس، وبتنظيم من وزارة الثقافة، عاش خلالها الأهالي والمواطنون على مدى ثلاثة أيام، رحلة تاريخية معاصرة تمتد لثلاثة قرون منذ تأسيس الدولة السعودية، وتعرفوا على التاريخ والإرث السعودي الأصيل الراسخ ومدى تنوعه الثقافي، إضافةً إلى تعزيز التواصل عبر اﻟﺎلتقاء في نشاطات تعنى بكافة أفراد المجتمع.

واشتملت الفعاليات على باقة متنوعة من الأنشطة والعروض الحيّة، كعروض الحرف التقليدية التي كان يزاولها الأجداد منذ القدم، وصناعة الفخار، والسعف، ودباغة الجلود، وعروض حياكة السدو، وغزل الصوف، وحياكة البشوت، والأزياء والملبوسات والحُلي والأواني التي كانت تستخدم في ذلك الوقت ولا تزال مسمياتها أو أشكالها حاضرة حتى الآن.

وشهد “الليوان” إقبالاً لافتاً من الزوار في مناطق المملكة الأربعة عشر من مختلف الفئات العمرية، مرتدين الملابس والحلي التقليدية، وأضفت المعارض الفنية والعروض المسرحية والشعبية لفترة التأسيس والندوات بعداً معرفياً، وتأصيلاً لواقع الإنسان السعودي المرتبط بتاريخ وطني متجذر، وحاضر مزدهر ومستقبل مشرق.