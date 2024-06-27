أكاديمية التنظيمات الرقمية تعقد برنامجًا تدريبيًّا عن استكشاف المشهد التنظيمي

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عقدت أكاديمية التنظيمات الرقمية التابعة لهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية برنامجا تدريبيا عن استكشاف المشهد التنظيمي “Navigating the regulatory landscape”، بهدف تعزيز الوعي بالمشهد التنظيمي وآلياته، والتعريف بالتنظيم الرقمي وكيفية تطبيقه في الأسواق الرقمية.

وانعقد البرنامج التدريبي بتقديم خبراء دوليين وبمشاركة مختصين من 15 جهة مستفيدة من منظومة الاتصالات ولجنة التنظيمات الوطنية ومقدمي خدمات الاتصالات والتقنية بالمملكة.

واستعرض البرنامج خلال فترة إقامته الممتدة على أربعة أيام، العديد من المحاور التي قادت المشاركين إلى التعرف على التنظيمات الرقمية في قطاعي الاتصالات والتقنية، كما وفّر للمتدربين فرصة معرفية للتعمق بمبادئ ونماذج التنظيم، والتعامل مع التحديات التنظيمية المعاصرة.

ويمثل البرنامج إحدى مبادرات الأكاديمية التي تسعى من خلالها لرفع كفاءة الكوادر الوطنية وتنمية قدرات القادة في مجال التنظيمات الرقمية، وذلك من خلال التوعية بكيفية استجابة الجهات التنظيمية للتحديات التي تواجهها وكيفية مواءمتها، وكذلك الوعي بالأدوار المختلفة للجنة التنظيمات الوطنية وعمل الهيئات التنظيمية وطرق تغيير استجابتها للتقنيات الناشئة و الجديدة.