أكاديمية الحياة تمكن 453 سيدة معيلة لأسرتها من بداية 2023

المناطق_جدة

مكّنت جمعية المودة للتنمية الاسرية بمنطقة مكة المكرمة تمكن 453 سيدة معيلة لأسرتها عبر مبادرة أكاديمية الحياة لتمكين المرأة من خلال عدة مسارات تدريبية مهنيه وحرفية تتناسب مع سوق العمل بهدف لتحقيق الاكتفاء المالي.

وأشار عضو مجلس إدارة الجمعية الأستاذ فاير عبد الله الحربي أن أكاديمية الحياة لتمكين المرأة تسعى إلى تمكين السيدات من الأرامل والمطلقات المعيلات لأسرهم لنقلهم من الاحتياج إلى الإنتاج عبر مسار المشاريع المتناهية الصغر مسار التوظيف، وقامت الأكاديمية بتمكين 453 سيدة منذ بداية العام 2023 عبر تقديم 22 دورة تدريبية وتم تقديم 192 خدمة تمكين من خلال منافذ البيع وتصوير المنتجات والتسويق لها، كما حصلت 586 سيدة على الدعم العيني والمالي مضيفاً أنه تم تمويل مشاريعهن من خلال تقديم قرض حسن. وتمكنت الأكاديمية من إيجاد فرص عمل للسيدات وفق مؤهلاتهم واحتياج سوق العمل في المجال السياحي.

وأضاف الحربي أن الأكاديمية تقدم عدة مشاريع تنموية ومبتكره تتماشى مع احتياجات سوق العمل تقدمها للسيدات المستفيدات. حيث تقدم الاكاديمية مشاريع الحرف التراثية والفنون اليدوية وخياطة الأزياء ومشروع تأهيل رواد السياحة السعودية، كما تقدم الاكاديمية الدعم والتمويل للمشاريع المتناهية الصغر من خلال القرض الحسن’ بالإضافة الى تقديم الارشاد الريادي والمهني لتمكينهن السيدات المستفيدات من خلال بناء قدراتهم لتأسيس وتطوير مشاريعهن متناهية الصغر وسب توسعها واستدامتها من خلال تقديم برامج وورش عمل ريادية.

وأوضح الحربي أن الأكاديمية تستهدف خلال العام 2023 تمكين 1500 سيدة من الأرامل والمطلقات والضمانيات المعيلات لأسرهم من خلال تقديم أكثر من 2500 خدمة وانشاء 120 منفذ بيع ومعمل انتاج لصناعة منتجات السيدات بمقاييس ومواصفات ذات جودة عالية خاصة بعلامة مكرمة، وتقوم الاكاديمية بالشراكة والتعاون مع أكثر من 13 شراكة نوعية الى تقديم الدعم اللازم لتمكين السيدات اقتصادياً ونقلهم من الاحتياج الى الإنتاج.

كما قدم الحربي جزيل الشكر والتقدير لمانحين وداعمين أكاديمية الحياة لتمكين المرأة، الهيئة العامة للأوقاف ومؤسسة عبد العزيز الجميح الخيرية ومؤسسة محمد إبراهيم الحصيني وأولاده الخيرية (غروس) ومبادرة ساعد والمجتمع.