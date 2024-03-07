أكاديمية طويق تختتم “طويق أبكس” في ليب 24 بشراكات عالمية جديدة وتخريج 12,000 خرّيج

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احتفت أكاديمية طويق أمس الأربعاء في «طويق أبكس» على المسرح الرئيسي للمؤتمر التقني ليب 24، والذي يأتي بتنظيم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز وشركة تحالف، بتخريج دفعة عام 2023م لخرّيجي المعسكرات والبرامج، والإعلان عن شراكات عالمية جديدة، وإطلاق معسكرات وبرامج تقنية؛ بهدف المساهمة في تأهيل القدرات التقنية بأهم المهارات في مجالات التقنيات المتقدمة.

جاء الاحتفاء بحضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز فيصل الخميسي، وتخريج أكثر من 12,000 طالبًا وطالبة في أكثر من 430 معسكرًا وبرنامجًا تقنيًا خلال عام 2023 بعد عملهم على بناء مشاريع تقنية مختلفة خلال فترة زمنية قصيرة، وذلك ضمن معسكرات احترافية وبرامج متخصّصة مبنيّة على احتياجات سوق العمل، ومنهجيّة تعلّم قائمة على التطبيق العملي، كما تضمّن الحفل الاحتفاء بتخريج أكثر من 250 خرّيجا من أكاديمية ميتافيرس، أول أكاديمية لشركة Meta بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا, وإطلاق التسجيل في برامج أكاديمية أمازون للحوسبة السحابية، وتخريج طلاب معسكرات الحوسبة السحابية، وإطلاق أكاديمية علي بابا، كأول أكاديمية من نوعها على مستوى المنطقة بالشراكة مع الشركة السعودية للحوسبة السحابية علي بابا كلاود.

كما أعلنت الأكاديمية عن الشراكة مع شركة Offensive وشركة Dell وشركة Uptime، لإقامة معسكرات وبرامج تقنية بشهادات احترافية في العديد من مجالات التقنيات المتقدمة، كما أعلن الرئيس التنفيذي لأكاديمية طويق عبدالعزيز الحمادي عن إطلاق التسجيل في أكثر من 100 معسكر وبرنامج جديد، بهدف تطوير وتأهيل القدرات الوطنية من الموظفين وطلاب وخرّيجي الجامعات وطلاب التعليم العام، بأهم المهارات الحديثة في العديد من المجالات أبرزها: هندسة البرمجيات، والعوالم الافتراضية، والحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي وعلم البيانات، والأمن السيبراني، وتطوير البرمجيات، والتصنيع الرقمي، وتطوير الألعاب، وغيرها من المجالات التقنية. وأتاحت الأكاديمية التسجيل في المعسكرات والبرامج في موقعها الرسمي عبر الرابط التالي: tuwaiq.edu.sa .

وفي ضوء ذلك أكّد الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز متعب القني على جهود الأكاديمية في تخريج كوادر تقنية متميزة، وأشاد بجهود الخرّيجين خلال رحلتهم التعليمية متمنيًا لهم كل التوفيق والنجاح في مسيرتهم المهنيّة.

الجدير بالذكر أن يتجاوز عدد المستفيدين من المعسكرات والبرامج المقامة بمقر الأكاديمية، أكثر من 1,000 مستفيد يوميًا، ضمن برامج تعليمية مكثفة، تقام بالشراكة مع كبرى الجهات العالمية مثل شركات Apple, Meta, Amazon, AliBaba وغيرها من الجهات، بهدف تأهيل الكوادر الوطنية بأهم المهارات التقنية وتزويدهم بالخبرات اللازمة للوظائف التقنية في سوق العمل.

