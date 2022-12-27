أكاديمية “كفى” تحتفل بإنجازات العام وتدشن شعارها الجديد

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احتفلت أكاديمية كفى الرياضية بختام برامجها لعام ٢٠٢٢م، بحضور رئيس مجلس إدارة جمعية كفى الأستاذ عبدالله الفايز ورئيس مديري شركة البيك المهندس إحسان أبوغزالة الشريك الإستراتيجي للأكاديمية.

وبين مدير عام جمعية كفى بمنطقة مكة الأستاذ إبراهيم بن أحمد الحمدان أنه تم خلال الحفل عرض إنجازات وخطة الأكاديمية المستقبلية والتي عرضها مشرف الاكاديمية الدكتور سلطان السلمي وبعد ذلك تم تدشين الشعار الجديد للاكاديمية ، فيما أكد أنها تهتم برعاية وتسويق وتطوير مهارات اللاعبين وتوفير بيئة آمنة تشغل اوقاتهم بما يعود عليهم بالنفع وايصال رسالة رياضة نقية بلا تدخين للمجتمع وهي إحدى مبادرات الجمعية التي انطلقت من خلالها.

وبعد أن استمع الحضور لنشيد الأكاديمية الذي صدر بهذه المناسبة ، أختتم الحفل بتكريم الشريك الاستراتيجي شركة البيك للأنظمة الغذائية وكذلك منسوبي الأكاديمية وأبنائها الأشبال.