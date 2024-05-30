أكاديمية مطوري Apple بالشراكة مع أكاديمية طويق تطلق أول برنامج للطلاب والطالبات بمجال الألعاب الإلكترونية

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أعلن رئيس مجلس إدارة أكاديمية طويق فيصل الخميسي ضمن حفل تخريج الدفعة الثالثة لأكاديمية مطوّري Apple بالشراكة مع أكاديمية طويق، عن إطلاق البرنامج التأسيسي للألعاب الإلكترونية؛ كأول برنامج للطلاب والطالبات بمقر الأكاديمية بمدينة الرياض؛ لتأهيل وتدريب القدرات الوطنية بأهم المهارات والخبرات اللازمة في مختلف المجالات، ويأتي ذلك بعد مرور 3 سنوات من النجاحات المتتالية التي حققتها الأكاديمية، من خلال تمكين أكثر من 1,400 مطوّرة منذ إطلاق الأكاديمية في عام 2021م.

ورفع رئيس مجلس إدارة أكاديمية طويق الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ، على حرصه المستمر ودعمه اللامحدود في تمكين القدرات الوطنية في شتى المجالات التقنية.

وأفاد الخميسي بأن الاهتمام بقطاع الألعاب الإلكترونية وتدريب الكوادر الوطنية على صناعتها وتطويرها يأتي تأكيدًا لما يحظى به هذا القطاع من تنافسية عالمية في مختلف دول العالم، بالإضافة إلى النمو المتزايد في حجم سوق القطاع الترفيهي والتقني.

يذكر أن أكاديمية مطوري Apple تم إطلاقها بالشراكة التي تمت بين أكاديمية طويق وشركة Apple، كأول أكاديمية من شركة Apple في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك على إثر الشراكة التي أسستها زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد ـ حفظه الله ـ إلى المقر الرئيس لشركة آبل في سان فرانسيسكو خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية في عام 2018؛ التي نتج عنها العديد من المُبادرات النوعية.