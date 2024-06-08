أكاديمية مهد الرياضية تعيِّن مايك بويج نائباً للرئيس التنفيذي للرياضة قادماً من أكاديمية برشلونة

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أعلنت أكاديمية مهد الرياضية تعيين مايك بويج نائباً للرئيس التنفيذي للرياضة قادماً من أكاديمية برشلونة حيث يتمتع بخبرة واسعة في الإدارة الرياضية وتنمية المواهب في مختلف الفئات السنية.

وسبق لبوينج أن شغل عدة مناصب في نادي برشلونة الإسباني منها مديراً لأكاديمية برشلونة ورئيساً تنفيذياً لها, إضافةً إلى تعيينه مديراً عاماً لمدارس النادي، حيث أسهم خلال هذا المنصب بتحقيق العديد من الإنجازات أهمها تطوير لاعبي الأكاديمية إلى أن مثلوا الفريق الأول في نادي برشلونة، وقام أيضاً بإنشاء الهيكلة الجديدة لمدارس الأكاديمية بالتعاون مع معلمي التربية البدنية في برشلونة، وتحظى مسيرته ببصمة واضحة في تعزيز القيم الاجتماعية للنادي وإعطاء الأولوية للتنمية الشاملة للرياضيين الشباب.

ويأتي تعيينه في أكاديمية مهد نظراً لما يمتلكه من خبرة عملية طويلة في مجال الأكاديميات والمدارس الرياضية المختلفة إضافةً لخبرته في تطوير وتنفيذ الإستراتيجيات الرياضية قصيرة وطويلة المدى والتي تتوافق مع رؤية الأكاديمية، وتتطلع إدارة أكاديمية مهد لمساهمته في التطوير والابتكار وتحقيق الأهداف المنشودة.