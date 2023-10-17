أكاديمي وباحث سياسي: دول مجلس التعاون تعمل ضمن المنظومة العربية لدعم القضية الفلسطينية

أكد الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور “فهد المكراد”، أن دول مجلس التعاون الخليجي تعمل ضمن المنظومة العربية لدعم القضية الفلسطينية.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “هنا الرياض” عبر قناة “الإخبارية”، أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي للمملكة العربية السعودية والكويت وقطر غيرت تصريحات البيت الأبيض والمسؤولين الأمريكيين تجاه القضية الفلسطينية والحرب القائمة على قطاع غزة.

وأوضح أن دول مجلس التعاون الخليجي تقوم بالتنسيق فيما بينها على أعلى مستوى من أجل بحث سبل فرض السلام وإيجاد أفق سياسي للخروج من الأزمة الراهنة وحماية المدنيين.