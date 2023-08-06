أكاديمي وباحث سياسي: لبنان لم تعد دولة مؤسسات وكلمة “شخطة قلم” غير منطقية من وزير الاقتصاد اللبناني

قال الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور “عايد المناع”، إن التصريحات الصادة عن وزير الاقتصاد اللبناني تسيء بشكل كبير إلى لبنان وعلاقته مع دول الخليج العربي.

وأضاف خلال حديثه في “هنا الرياض”، أن لبنان لم تعد دولة مؤسسات وكلمة “شخطة قلم” هي كلمة غير منطقية من وزير الاقتصاد اللبناني.

وأكد أن طريقة لبنان في مخاطبة السلطات بطريقة وكأنها أوامر، هي طريقة غير مقبولة لدى دول الخليج، لأن دول الخليج غير ملزمة بتمويل أي دولة على حساب شعوبها.

وأوضح أن اللبنانيين اعتادوا على تلبية طلباتهم من دول الخليج، مشيرا إلى عدم قبول الخليج العربي بلغة التهديد.

وبين أن لبنان اليوم تحكمه ما وصفه بـ “عصابة”، موضحا أن الدولة اللبنانية اليوم تقاتل السوريين، وإسرائيل تضربها كل يوم ولم تتجرأ بالرد عليها.