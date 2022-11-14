أكبر 10 انتصارات في كأس العالم

لم تفشل بطولة كأس العالم أبدًا في تحقيق بعض النتائج الصادمة وقائمة أكبر عشرة انتصــارات تثبت ذلك، وهزيمة ألمانيا للبرازيل في عام 2014 هو أمر يخطر ببال الناس على الفور، في حين أن بطولة 2018 تضمنت بعض الأحداث.

تعرضت البرازيل لهزيمة ثقيلة أمام ألمانيا 7-1 في نهائيات كأس العالم 2014 وانتصرت إنجلترا على بنما 6-1، وتغلبت بلجيكا على تونس بخماسية في فوز 5-2، وبدأت روسيا البطولة بفوز مثير 5-0 على السعودية.

ومع ذلك، لم تصل أي من هذه الألعاب إلى المراكز العشرة الأولى من حيث أكبر الانتصارات في تاريخ كأس العالم، يأمل المشجعون أن تتمكن فرقهم من الاقتداء بالنتائج التاريخية في كأس العــالم في قطر هذا الشهر.

البرتغال 7-0 كوريا الشمالية – 2010

سجل راؤول ميريليس الهدف الأول للبرتغال في فوزها بسباعية على كوريا الشمالية عام 2010 وسجل كريستيانو رونالدو هدفه الدولي الأول لأكثر من عام، على الرغم من أنه تبين أنه الوحيد في البطولة لمهاجم مانشستر يونايتد الحالي.

وسجل راؤول ميريليس، سيماو، هوغو ألميدا، ليدسون وتياغو “هدفان” في مباراة البرتغال، على الرغم من خروج الفريق من البطولة في دور الـ16 على يد إسبانيا.

بولندا 7-0 هايتي – 1974

أظهرت بولندا قوتها ضد هايتي عندما فازت بسباعية، مباراة مثالية لبــــولندا سجل فيها أندري زارماخ هاتريك، كما سجل كل من غجيغوج لاتو هدفان، وجيرزي جورجون، وكازيميرز دينا، ليحتل الفريق المركز الثالث في البطولة.

تركيا 7-0 كوريا الجنوبية – 1954

وسجل التركي سوات مامات ثنائية ضد كوريا الجنوبية في فوزها بنتيجة 7-0، حيث ألقى كــأس العالم 1954 في سويسرا ببعض النتائج المذهلة وكان فوز تركيا على كوريا الجنوبية أحدها فقط.

أوروجواي 7-0 اسكتلندا – 1954

لم يتمكن الحارس الاسكتلندي فريد مارتن من إيقاف تدفق الأهداف من أوروجواي، ولم تسر بطولة كأس العالم الأولى في اسكتلندا بشكل جيد حيث خسروا كلتا المباراتين،وحصل كارلوس بورخيس على ثلاثية، بينما سجل كل من أوسكار ميجيز وجوليو أبادي هدفين.

ألمانيا 8-0 السعودية – 2002

اشتعل ميروسلاف كلوزه في فوز ألمانيا على السعودية عام 2002، وافتتحت ألمانيا كأس العالم 2002 في اليابان وكوريا الجنوبية بطريقة كهربائية حيث هزمت الأخضر، وسجل ميروسلاف كلوزه ثلاثة أهداف وانضم إليهم مايكل بالاك وكارستن يانكر وتوماس لينكي وأوليفر بيرهوف وبيرند شنايدر.

أوروجواي 8-0 بوليفيا – 1950

فازت أوروجواي بالبطولة بعد فوزها على بوليفيا، وبعد انسحاب فرنسا من البطولة في البرازيل ، لعبت أوروجواي الفائزة في نهاية المطاف مباراة واحدة فقط في المجموعة، لكنها أثبتت بكل تأكيد أوراق اعتمادها ضد بوليفيا.

وساعدت ثلاثية لأوسكار ميجيز في طريقهم إلى فوزهم الرائع، وانتهى به في المركز الثاني كأفضل هداف في البطولة بعد البرازيلي أديمير.

السويد 8-0 كوبا – 1938

شاهد المشجعون السويديون اثنين من لاعبيهم يسجلون هاتريك في فوزهم الرائع على كوبا، ولنعد إلى الوراء الآن، لكن تدمير السويد لكوبا في ربع النهائي لا يزال أحد أكبر المكاسب، سجل كل من هاري أندرسون وجوستاف ويترستروم هاتريك، بينما هز توري كيلر وآرني نيبيرج الشباك أيضًا.

يوغوسلافيا 9-0 زائير – 1974

لم يتمكن حارس مرمى زائير توبلاندو نديمبي من إيقاف مهاجمي يوغوسلافيا الأقوياء، ولم تستمتع زائير، التي تُعرف الآن باسم جمهورية الكونغو الديمقراطية، بحملتها في كأس العالم حيث خسرت أمام اسكتلندا 2-0 قبل فوز يوغوسلافيا، وتألق دوسان باجيفيتش في المباراة حيث سجل ثلاثية بينما سجل ستة لاعبين آخرين هدفاً.

المجر 9-0 كوريا الجنوبية – 1954

حققت المجر قائمة الانتصارات الأكبر في تاريخ كأس العالم مرتين، وسجل فيرينك الهدف الأول والأخير في المباراة حيث أوضحت المجر هدفها بالفوز بالــبطولة، وكانوا سيواصـــلون المـباراة النهائية لكنهم غابوا عن الكأس حيث خسروا 3-2 على يد ألمانيا الغربية.

المجر 10-1 السلفادور – 1982

فوز المجر 10-1 على السلفادور هو أكبر فوز في تاريخ كأس العالم، وسجل لازلو كيس ثلاثية في المباراة بعد دخوله كبديل، بعد التأهل وسط حرب أهلية مستمرة في بلادهم، لم تكن السلفادور قادرة على المنافسة.

وسحقهم منتخب المجر عندما سجل البديل لازلو كيس ثلاثية في سبع دقائق، ومع ذلك، لم يخرج أي من الفريقين من المجموعة حيث تخلف كلاهما عن بلجيكا والأرجنتين.

اقرأ ايضًا