أكثرها في أمريكا وأوروبا.. أعلى معدلات للسرطان خلال 30 سنة

المناطق_ متابعات

زاد عدد حالات تشخيص السرطان بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عاماً بنسبة 80% تقريباً على مستوى العالم خلال العقود الثلاثة منذ 1990، وذكرت مجموعة بحث دولية في دورية «بي إم جاي أونكولوجي»، أن معظم الحالات المسجلة في 2019، كانت لحالات إصابة بسرطان الثدي. وتم تسجيل أسرع زيادة خلال العقود الثلاثة الماضية في عدد حالات سرطان القصبة الهوائية والبروستاتا. وانخفض عدد حالات سرطان الكبد المسجلة في الفئة العمرية التي تم فحصها بنسبة 3% تقريباً. ولإجراء التحليل استخدم الفريق بقيادة شيوي لي من كلية الطب بجامعة تشجيانج الصينية إصدار 2019، من سلسلة دراسات «العبء العالمي للمرض» الصادر في بريطانيا. ويحتوي الإصدار على بيانات تم جمعها بين عامي 1990 و2019، عن 29 نوعاً من السرطان في 204 دول، مع التركيز على الأشخاص الذين تراوح أعمارهم بين 14 و49 عاماً. وبحسب البيانات، تم رصد ما مجموعه 3.26 مليون تشخيص جديد للسرطان لديهم 2019، بزيادة قدرها 79% مقارنة 1990.

وفي المجمل، توفي أكثر من مليون شخص دون سن الخمسين بسبب السرطان 2019، بزيادة قدرها 28% تقريباً مقارنة 1990.

من الناحية الجغرافية، تم رصد أعلى معدلات إصابة بالسرطان في أمريكا الشمالية وأستراليا وأوروبا الغربية، ولكن أعداد الحالات كانت تتزايد أيضاً في بلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، خصوصاً بين النساء. ويشير معدو الدراسة إلى إمكانية حدوث نقص في بيانات الحصر أو التشخيص في ضوء اختلاف جودة بيانات تسجيل حالات السرطان في مختلف البلدان.