أكثر من ثلاثة آلاف حالة ولادة في مستشفى الرس خلال العام الماضي 2022

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كشف تجمع القصيم الصحي أن عدد حالات الولادة التي سجلها مستشفى الرس العام خلال السنة الماضية 2022م بلغت أكثر من ثلاثة آلاف حالة.

وأوضح التجمع أن الإحصائية الصادرة من المستشفى لحالات الولادات وتسجيل المواليد بينت أن مجموع عدد الولادات بلغ 3201 حالة ولادة، كان منها 1640 حالة ولادة طبيعية، إضافة إلى عشر ولادات بالمقعدة.

وبين أن عدد حالات الولادات بالفنتوز كان ثلاث حالات، لافتاً النظر إلى أن المستشفى سجل 1214 حالة ولادة بعملية قيصرية عاجلة، و 333 حالة ولادة بعملية قيصرية مجدولة بمواعيد مسبقة محددة سلفاً.

يذكر أن قسم الولادة والأطفال في مستشفى الرس العام يستقبل الحالات المحولة من أقسام الطوارئ والعيادات والحالات المجدولة سابقاً، وكذلك الحالات المحولة من بعض المستشفيات الطرفية والمراكز الصحية بالمحافظة، وتحرص إدارة المستشفى إلى التحسين والتطوير المستمر لخدماتها الصحية بما يواكب مستوى التطلعات المنشودة لمستقبل لقطاع الصحي بالمنطقة.