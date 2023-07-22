أكثر من مليون فحص مخبري في مستشفى الرس العام

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كشف تجمع القصيم الصحي أن مستشفى الرس العام أجرى أكثر من مليون فحص وتحليل مخبري خلال النصف الأول من العام الحالي 2023م.

وذكر التجمع أن البيانات الإحصائية للمستشفى للفترة ” يناير- يونيو” من هذا العام أظهرت أن المجموع الكلي للفحوصات المخبرية قد بلغ مليونًا و83 ألفا، و334 فحص مخبري بمختلف أنواعها التشخيصية “العادية والزراعية” والتي تم طلبها من جميع العيادات الخارجية، بالإضافة إلى أقسام التنويم والطوارئ بالمستشفى.

وأشار تجمع القصيم الصحي إلى أن طلبات إجراء الفحوصات الواردة من أقسام الطوارئ لمختبر المستشفى بلغت 284859 فحصاً، في حين أن حالات عمل الفحوصات المطلوبة من أقسام العيادات الخارجية بلغ 366143 حالة.

ولفت التجمع النظرة إلى أن عدد التحاليل والفحوصات الطبية التي أنجزها المختبر لأقسام التنويم كان 432332 فحصاً، ليصبح بذلك إجمالي عدد الفحوصات الطبية خلال الأشهر الستة الأولى للعام الحالي بمستشفى الرس 1،083،334 فحصاً طبياً.