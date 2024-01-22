أكثر من مليون مستفيد من الخدمات الطبية والعلاجية بمدينة الملك سلمان الطبية في المدينة المنورة

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قدّمت المستشفيات والأقسام الطبية المختلفة بمدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية بالمدينة المنورة 101.8073 خدمة طبية للمرضى والمراجعين خلال العام 2023م.

وأوضح تجمّع المدينة المنورة الصحّي أن أقسام الطوارئ بالمستشفيات التابعة للمدينة الطبية استقبلت 319.854 مراجعاً خلال العام المنصرم، فيما بلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية 421.979 مراجعاً قُدمت لهم الخدمات الطبية اللازمة في العديد من التخصصات الطبية.

كما أُجريت في المدينة الطبية 13.043 عملية جراحية في عدة اختصاصات خلال العام الماضي، إضافة إلى 11.343 عملية ولادة، كما استفاد 6543 مراجعاً من خدمات التأهيل الطبي، إلى جانب 256.654 حالة فحص بالأشعة في المدينة الطبية التي تضم مستشفى المدينة المنورة العام، ومستشفى الولادة والأطفال، ومستشفى الطب النفسي التخصصي.