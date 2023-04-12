أكثر من مليون مستفيد من خدمات الإرشاد المكاني باللغات العالمية بالمسجد الحرام

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كشف وكيل الرئيس العام للقياس والجودة والريادة والإبداع والتميز المؤسسي سمير بن سعد السويهري عن جانب من إحصاءات خدمات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي المقدمة لقاصدي المسجد الحرام خلال 20 يوماً من شهر رمضان المبارك.

وأكد السويهري استفادة ما يزيد عن (1,674,261) من خدمات الإرشاد المكاني باللغات العالمية و (3,150,158) مستفيدا من الخدمات التطوعية و(148,400) مستفيد من الكتيبات والمطويات التي تخدم القاصدين خلال الشهر الفضيل، كما استفاد (76,008) قاصدين من الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن في المواقع المجهزة بخدمات تناسب احتياجاتهم كذلك (112,666) مستفيدا من المعارض الرمضانية بالمسجد الحرام و(100,364) مستفيدا خدمات التطويف و(1,722,700) مستفيد من خدمات التوعية الرقمية و(3,406,425) مستفيدا من خدمات التوعية الميدانية.

أضاف وكيل الرئيس العام للقياس والجودة والريادة والإبداع والتميز المؤسسي أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وزعت خلال (20) من رمضان ما يزيد عن (1,045,104) عبوات ماء زمزم و (29,066) أسوارا بمعصم اليد للزائر الصغير، كما جرى استهلاك (1,460,160) لترا من مطهرات ومعقمات الأسطح والسجاد ومعقمات الأيدي، كما استهلكت روبوتات الذكاء الاصطناعي والبايوكير ما يزيد عن (204160) لترا من المعقمات.

ونوه السويهري إلى دور توجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس وتسخير الإمكانات البشرية والآلية لتقديم خدمات نوعية خلال شهر رمضان توائم في مخرجاتها تطلعات القيادة الرشيدة نحو تقديم أرقى الخدمات للمعتمرين والمصلين والزائرين.