أكثر من نصف مليار مصاب بالسكري حول العالم.. وهذا هو المتهم الأول

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ارتفع عدد المصابين بداء السكري حول العالم من 100 مليون شخص إلى أكثر من نصف مليار مصاب خلال العقود الأربعة الماضية.

السكري والنظام الغذائي السيء

واستطاع باحثون تحديد أحد أسباب مرض السكري من النوع 2، والذي يشكل 95% من حالات الإصابة حول العالم، بحسب تقرير لـ”سينس أليرت”.

ووجدوا أن النظام الغذائي السيء هو السبب الأساسي للإصابة بهذا النوع من السكري، اعتمادا على تحليل بيانات من 184 دولة جمعت خلال 1990 – 2018.

ويعتبر السكري من النوع الثاني داء يؤثر على الطريقة التي يتبعها الجسم “في تنظيم حركة الجلوكوز واستخدامه لتزويد جسمك في الطاقة، وباختلاطه بكمية كبيرة في الدم، يؤدي إلى مستويات مرتفعة تدفع بحدوث اضطرابات في الدورة الدموية والجهاز العصبي والمناعي”، وفق الموقع الإلكتروني لـ”مايو كلينك”.

مشكلتان عند الإصابة بالسكري من النوع الثاني

وتظهر مشكلتان عند الإصابة بالسكري من هذا النوع:

الأولى بعدم قدرة البنكرياس على إفراز كمية كافية من الأنسولين وهو الهرمون المسؤول عن تنظيم حركة السكر إلى الخلايا.

والثانية أن الخلايا لا تستجيب لهرمون الأنسولين على النحو الصحيح، ولهذا تمتص كمية قليلة من السكري.

وعادة ما يظهر هذا النوع من السكري عند البالغين، ولكن قد يظهر عن الأطفال أو المراهقين، خاصة المصابين بالسمنة.

3 عوامل غذائية سيئة

وتتبع الباحثون 11 عاملاً من العوامل الغذائية المختلفة، والتي تبين أن ثلاثة منها هي الأكثر أهمية والمرتبطة بـ:

1 – عدم تناول الحبوب ذات الخصائص الكاملة.

2 – تناول الكثير الأرز والقمح المكرر.

3 – تناول الكثير من اللحوم المصنعة، بحسب الدراسة التي نشرتها مجلة نيتشر ميدسن العلمية.

وكشفت دراسة أن نوعية “الكربوهيدرات السيئة، هي المحرك الرئيس لمرض السكري الذي سببه النظام الغذائي السيء على مستوى العالم”.

وذلك وفقًا لطبيب القلب وأستاذ التغذية في جامعة تافتس في ماساتشوستس، داريوش مظفريان، والذي أشار إلى وجود تباينات بين الدول والمجتمعات في هذا الأمر.

وأظهرت البيانات أن النظام الغذائي السيء مرتبط بحالات السكري لدى الرجال بشكل أكبر مقارنة بالنساء، ويبدو أنه كان له تأثير أكبر على الشباب مقارنة بكبار السن.

وعلى الصعيد الجغرافي، كانت دول أوروبا الوسطى والشرقية وآسيا الوسطى الأكثر ارتباطًا بالسكري ربما بسبب انتشار اللحوم الحمراء المصنعة في النظام الغذائي.

كما كانت الأرقام مرتفعة في دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي أيضًا.

5 عوامل للسيطرة على السكري

وتؤكد مايو كلينك إنه “لا يوجد علاج لداء السكري من النوع الثاني، لكن يمكن أن يساعد إنقاص الوزن، وتناول الأطعمة الصحية، وممارسة التمارين الرياضية في السيطرة عليه”.

وإذا لم يكن اتباع النظام الغذائي الصحي وممارسة التمارين الرياضية كافيا، فقد تحتاج أيضا إلى تناول أدوية السكري أو العلاج بالأنسولين.