أكثر من ٦.٤٧٧ مليون مصلٍ يؤدون الصلوات في المسجد النبوي الأسبوع الماضي

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استقبل المسجد النبوي خلال الأسبوع الثالث من شهر رجب الجاري أكثر من ٦,٤٧٧,١٦٩ مصليًا وزائرًا؛ لأداء فروض الصلوات اليومية، وسط خدمات متكاملة وفّرتها الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي، لخدمة المصلين والزائرين ورعايتهم.

وبيّنت الهيئة في تقرير إحصائي عن مجمل الخدمات التي قُدمت للمصلين والزائرين بالمسجد النبوي خلال الاسبوع الماضي، أن ٦٣١,٥٤٠ زائرًا تشرّفوا بالسلام على الرسول –صلى الله عليه وسلم – وصاحبيه -رضوان الله عليهم كما أدى ٢٩٣,٠٥٨ زائرًا وكذلك ١٣٤,٤٤٢زائرة الصلاة في الروضة الشريفة، وفق الإجراءات التنظيمية المتبعة في تنظيم الحشود ومواعيد الزيارة للرجال والنساء.

وأفادت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي، أن ١٥,٢٣٣ من كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة استفادوا من الخدمات المخصّصة لهم خلال الأسبوع الماضي، كما بلغ عدد المستفيدين من خدمات التواصل بعدة لغات ١٤٣,٦٢٤ زائرًا من جنسيات مختلفة، فيما استفاد ١٢,٨٦٢شخصًا من الخدمات المعرفية المتاحة بمكتبة المسجد النبوي، في حين استقبلت المعارض والمتاحف ٢,٤٩٢ مستفيدًا، كما قُدم ١٣٩,٧٠٦ إهداءات متنوعة للزائرين والزائرات، إضافة إلى ١٣,٣٠٦ خدمات إرشادية وتوجيه عبر الرقم الموحّد وقنوات التواصل، ضمن الخدمات المتاحة للعناية بالمصلين في المسجد النبوي.

وشملت الخدمات الميدانية، تقديم خدمات الإرشاد المكاني لـ ١٠٧,٤٣٠ مستفيدًا، في حين قدمت خدمات التنقل بين ساحات وأبواب المسجد النبوي لعدد ٣٢,٧٣١ زائرًا، كما قدمت أكثر من ١٥٣,٦٠٠ ألف عبوة ماء زمزم، إضافة إلى توزيع ١٨٢,٦٢٣ وجبة إفطار صائم في الأماكن المخصصة لإفطار الصائمين في المسجد النبوي.