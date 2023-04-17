أكثر من 1.9 مليون عملية نفّذتها “أبشر” في مارس الماضي

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أعلنت منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر” عن ارتفاع معدل تنفيذ الخدمات خلال شهر مارس الماضي؛ ليحقق أعلى مستوياته الشهرية منذ مطلع العام الجاري 2023، متجاوزًا أكثر من (1.9) مليون عملية إلكترونية.

ومن خلال خدمات المديرية العامة للجوازات أصدرت وجدّدت 74127 جواز سفر إلكتروني، وأصدرت وجدّدت 634718 إقامة، إضافة إلى تنفيذ 42741 عملية تمديد تأشيرة خروج وعودة، و348731 عملية إصدار تأشيرة خروج وعودة، و9627 عملية نقل خدمات، و29153 طلب تقرير مقيم، و14531 إلغاء لتأشيرة الخروج النهائي، و1935 إصدار تفويض استقبال القادمات للعمل.

وفيما يتعلق بالخدمات الخاصة بالإدارة العامة للمرور في الأمن العام، أنجزت المنصة 69588 عملية تجديد رخصة سير المركبة، و88528 طلب إصلاح، و109027 تجديد رخصة سياقة، و80336 إصدار طلب تفويض قيادة، و55934 عملية إسقاط مركبات تالفة ومهملة، و14805 مبايعات مركبات، و4795 عملية مراجعة لصلاحية تأمين المركبات.

أما الخدمات الخاصة بوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية فتم تنفيذ 8912 إصدارًا لسجل الأسرة، و27428 تجديد بطاقة الهوية الوطنية إلكترونيًا، و92282 عملية تحقق من صلاحية الهوية، و28605 مستفيدين من خدمة بياناتي، و6322 تعريفًا بأفراد الأسرة، وأنجزت المنصة خلال شهر مارس 168839 طلب توصيل للوثائق بالبريد، و7752 استفسارًا عامًا عن البصمة.

وتتكامل منصة “أبشر” مع قطاعات وزارة الداخلية؛ لتعزيز التحول الرقمي في القطاعات كافة؛ من خلال نمو عدد الخدمات المؤتمتة والارتقاء بالعمليات والخدمات التي ينفّذها المستفيدون عبر هوياتهم الرقمية.

يذكر أنّ وزارة الداخلية أطلقت حملة توعوية خلال شهر رمضان المبارك تحت شعار “أبشر بها وأنت بمكانك”؛ تهدف إلى التعريف بالخدمات التي يمكن للمستفيد تنفيذها إلكترونيًا عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر” من مكان وجوده وفي أي وقت؛ دون الحاجة لمراجعة مقار قطاعات الوزارة.