أكثر من 100 ألف زائر للفعاليات المصاحبة لرالي حائل تويوتا الدولي ‏‏2024‏

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اختتمت أمس الفعاليات المصاحبة لرالي حائل تويوتا ‏الدولي 2024 في عامه التاسع عشر، التي استمرّت على مدى 7 أيام في واجهة حائل ‏الترفيهية بمنتزه المغواة من الساعة الـ 2 مساءً إلى 10 مساءً، بحضور تجاوز الـ 100 ألف زائر, ومشاركة عدد من الجهات ‏الحكومية والخاصة والرعاة والجمعيات غير الربحية.‏

واستقبلت الفعاليات التي جهّزتها أمانة حائل الزوار القادمين من منطقة حائل وخارجها، ‏ودول الخليج ومختلف دول العالم ، حيث استمتعوا بالتنوع المميز الذي جمع بين الترفيه ‏والتثقيف والمعروضات الشرائية للفعاليات بحسب كل جهة مشاركة، التي ضمت أمانة وصحة وتجمع حائل الصحي، وجامعة وتعليم حائل، ووزارة البيئة والمياه ‏والزراعة، والجمعية التعاونية، ووزارة الموارد والتنمية الاجتماعية، والدفاع المدني، والهلال ‏الأحمر، ونادي الطيران، ووزارة التجارة، وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، والأحوال ‏المدنية، وجمعية الثقافة والفنون، ورحالة حائل، وهيئة التراث، وبنك التنمية الاجتماعية، ‏ونادي الفروسية، وجمعية حفظ النعمة، وجمعية سفانة، وجمعية الإعلام السياحي، وجمعية أجا ‏النسائية، وجمعية رفاق للأيتام.‏

وكان للأسر المنتجة البالغ عددها 50 أسرة دور بارز في معروضاتها المختلفة التي ضمت ‏عرض الموروث الشعبي الحائلي، كالحرف اليدوية المتمثلة في صناعة المشغولات اليدوية ‏المختلفة، كالخوص والسدو والمنسوجات، وكذلك أنواع المأكولات الشعبية المشهورة بالمنطقة، ‏ومنها “كبيبة حائل” الطبق الذي اعتمدته هيئة فنون الطهي مؤخراً بصفته طبقاً رئيسياً للمنطقة، ‏وكذلك المرقوق والمطازيز والجريش والكبسة والهريس وغيرها من المأكولات ‏التي تشتهر بها مهد الراليات ( حائل).

كما شملت الفعاليات منطقة بيع خاصة لأصحاب العربات المتنقلة “الفود ترك” الذين ‏يعرضون من خلالها مختلف منتجاتهم الغذائية، بالإضافة إلى تخصيص جلسة تراثية للزوار ‏وركائب الإبل، وجناح تويوتا، ومنصة تصوير لمتسابقي الرالي، وخيمة الضيافة السعودية، ‏والعرضة، والسامري، وفعاليات للأطفال، والرسم الحي.‏

وبحسب استطلاعات الرأي للعديد من الزوار بمختلف جنسياتهم وأعمارهم لـ( واس )أكدو ‏سعادتهم وإعجابهم بمنطقة الفعاليات المصاحبة للرالي وما تضمه من تنوع وتناسق بين ‏الأجنحة ومحتوياتها التي أثرتهم بالعديد من المعارف العلمية والعملية، إلى جانب الضيافة ‏العربية والترفيه الذي لامس شغف جميع الفئات بمختلف الأعمار ، مقدمين شكرهم لسمو ‏أمير منطقة حائل وسمو نائبه وللجان العاملة على تنظيم رالي حائل تويوتا الدولي 2024 في ‏عامه الـ19.