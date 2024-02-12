أكثر من 100 ألف زائر للفعاليات المصاحبة لرالي حائل تويوتا الدولي ‏‏2024‏

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اختتمت أمس الفعاليات المصاحبة لرالي حائل تويوتا الدولي 2024 في عامه التاسع عشر، التي استمرّت على مدى 7 أيام في واجهة حائل الترفيهية بمنتزه المغواة من الساعة الـ 2 مساءً إلى 10 مساءً، بحضور تجاوز الـ 100 ألف زائر, ومشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة والرعاة والجمعيات غير الربحية.
واستقبلت الفعاليات التي جهّزتها أمانة حائل الزوار القادمين من منطقة حائل وخارجها، ودول الخليج ومختلف دول العالم ، حيث استمتعوا بالتنوع المميز الذي جمع بين الترفيه والتثقيف والمعروضات الشرائية للفعاليات بحسب كل جهة مشاركة، التي ضمت أمانة وصحة وتجمع حائل الصحي، وجامعة وتعليم حائل، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، والجمعية التعاونية، ووزارة الموارد والتنمية الاجتماعية، والدفاع المدني، والهلال الأحمر، ونادي الطيران، ووزارة التجارة، وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، والأحوال المدنية، وجمعية الثقافة والفنون، ورحالة حائل، وهيئة التراث، وبنك التنمية الاجتماعية، ونادي الفروسية، وجمعية حفظ النعمة، وجمعية سفانة، وجمعية الإعلام السياحي، وجمعية أجا النسائية، وجمعية رفاق للأيتام.
وكان للأسر المنتجة البالغ عددها 50 أسرة دور بارز في معروضاتها المختلفة التي ضمت عرض الموروث الشعبي الحائلي، كالحرف اليدوية المتمثلة في صناعة المشغولات اليدوية المختلفة، كالخوص والسدو والمنسوجات، وكذلك أنواع المأكولات الشعبية المشهورة بالمنطقة، ومنها “كبيبة حائل” الطبق الذي اعتمدته هيئة فنون الطهي مؤخراً بصفته طبقاً رئيسياً للمنطقة، وكذلك المرقوق والمطازيز والجريش والكبسة والهريس وغيرها من المأكولات التي تشتهر بها مهد الراليات ( حائل).
كما شملت الفعاليات منطقة بيع خاصة لأصحاب العربات المتنقلة “الفود ترك” الذين يعرضون من خلالها مختلف منتجاتهم الغذائية، بالإضافة إلى تخصيص جلسة تراثية للزوار وركائب الإبل، وجناح تويوتا، ومنصة تصوير لمتسابقي الرالي، وخيمة الضيافة السعودية، والعرضة، والسامري، وفعاليات للأطفال، والرسم الحي.
وبحسب استطلاعات الرأي للعديد من الزوار بمختلف جنسياتهم وأعمارهم لـ( واس )أكدو سعادتهم وإعجابهم بمنطقة الفعاليات المصاحبة للرالي وما تضمه من تنوع وتناسق بين الأجنحة ومحتوياتها التي أثرتهم بالعديد من المعارف العلمية والعملية، إلى جانب الضيافة العربية والترفيه الذي لامس شغف جميع الفئات بمختلف الأعمار ، مقدمين شكرهم لسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه وللجان العاملة على تنظيم رالي حائل تويوتا الدولي 2024 في عامه الـ19.