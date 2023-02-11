أكثر من 100 مزارع و15 ركناً منوعاً في النسخة “العاشره” لمهرجان البن الخولاني السعودي

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تتجه الأنظار إلى محافظة الداير، حيث تنطلق فعاليات مهرجان البُن الخولاني السعودي في نسخته “العاشرة” ، والذي يعد واحدًا من أهم منافذ التسويق الرئيسية لحبوب القهوة الفاخرة بمنطقة جازان ، وأحد عوامل الجذب السياحي للتعريف بالمحافظات الجبلية.

ويستعد أكثر من 100 مزارع لعرض ما لديهم بما يفوق الـ 500 طن من أجود أنواع البن السعودي، إضافة إلى أكثر من ١٥ ركناً منوعاً تضم العديد من الفعاليات التراثية والثقافية المشوقة.

وأوضح رئيس المهرجان الدكتور مفرح المالكي، أن محافظة الداير استعدت لهذا المهرجان السنوي الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والزراعة والمياه بالمنطقة لإخراجه بالشكل الذي يستحقه هذا المنتج والثروة الاقتصادية الكبيرة.

وبين أن هذه النسخة ستتضمن فعاليات مشوقة على المسرح المفتوح، ومسرح الطفل، واحتفالات متواصلة على مدى أيام المهرجان، وفعاليات ليالي البن، لإحياء التراث الثقافي الخاص بمنطقة جازان، لا سيما المحافظات الجبلية التي تزخر بالعديد من التراث والألوان الثقافية المختلفة، وركن للسياحة والتراث لتعريف زوار المهرجان بالمواقع السياحية والموروثات الشعبية التي تكتنزها محافظات القطاع الجبلي ومنطقة جازان بشكل عام، إضافة إلى متجر الزي الجبلي، وفنون الطهي سواء فيما يخص البن أو ما يخص الوجبات الأخرى الخاصة بالمحافظات الجبيلة بمنطقة جازان بشكل عام.

يذكر أن المهرجان يستقبل زوّاره على مدى عشرة أيام من الساعة الرابعة عصرًا حتى الثانية من منتصف الليلة.