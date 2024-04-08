أكثر من 1000 متدرب يلتحقون بدورات هيئة الصحفيين السعوديين خلال شهر رمضان المبارك

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نظمت هيئة الصحفيين السعوديين، خلال شهر رمضان المبارك الحالي، 19 دورة تدريبية وورش عمل في المركز الرئيس بالرياض وفروعها في مناطق ومدن ومحافظات المملكة، قدمها عدد من الأكاديميين والمدربين المؤهلين في مجالات الإعلام المختلفة، استفاد منها 1040 متدرباً ومتدربة، وذلك ضمن خطتها الإستراتيجية لتطوير المهنة وقدرات العاملين فيها.

وأوضحت الهيئة أن هذه الفعاليات شملت إقامة دورتين في الرياض الأولى ” تحسين محركات البحث ” والأخرى عن ” صحافة الموبايل في عصر الذكاء الاصطناعي”، وورشة عمل في حفر الباطن عن ” مهارات التصوير والإنتاج الإبداعي “، أما في الأحساء فقد شارك خمسة من الأكاديميين ضمن برنامج الإثراء الرمضاني الثاني ولمدة خمسة أيام في تقديم حلقات نقاش حول ” تطوير مهارات الإعلاميين “، وأقام فرع الهيئة في الحدود الشمالية دورة تدريبية عن ” صناعة التقرير التلفزيوني وأخرى في فرع المدينة المنورة عن ” مهارات صياغة الخبر الصحفي”، كما عقد فرع الهيئة بحاضرة الدمام برنامجاً تدريبياً عن ” صناعة المحتوى الإبداعي في صحافة الموبايل “، وفي مكة المكرمة نفذت دورة عن ” الذكاء الاصطناعي في الإعلام ” أما فرع الجوف فأقام ورشة عمل عن ” صحافة الموبايل وصناعة التقارير”.

كما تضمنت دورة في طبرجل عن ” الإعلام الحديث وصناعة التقرير التلفزيوني “، وفي جازان عقد الصالون الإعلامي، ودورة عن ” صناعة التأثير الإعلامي”، وأخرى عن ” كيفية التعامل مع المواقع الإلكترونية -موقع الهيئة- أنموذجاً”، وأقام فرع الهيئة بنجران دورة عن ” قوة الصورة الصحفية والتوثيق”، وفي القصيم استفاد الإعلاميون والإعلاميات هناك من دورة حول أساسيات العمل الصحفي، وفي حائل أقيمت دورة عن ” مقدمة الخبر الصحفي “، وفي عسير أقيمت ورشة عمل حول ” تصوير ومعالجة صور البيوتي” ودورة أخرى عن ” صناعة السياحة” وأخرى عن ” التحرير الصحفي بالمعايير الدولية “.

وأكد رئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين الأستاذ عضوان الأحمري، حرص مجلس إدارة الهيئة، على تنويع مجالات التدريب ونوعيته وشموله لجميع الإعلاميين في المملكة، مع التركيز على الاحتياجات الضرورية للممارسين لمهنة الإعلام من الجنسين متسقاً مع التطورات الحديثة والمستجدات في مجالات الإعلام واحتياجات العمل، مشيراً إلى أنه سيتم مستقبلاً عقد شراكات وتعاون في مجالات التدريب مع جهات تدريبية معروفة ولها وزنها في هذا المجال في داخل المملكة وخارجها، بالإضافة إلى المدربين المتميزين المتخصصين في عدد من مجالات التدريب الإعلامي.

وقدم الأحمري، شكره لأعضاء مجلس إدارة الهيئة وأعضاء لجنة التدريب، ومديري الفروع والمدربين والجهات التي استضافت الدورات، الذين أسهموا في نجاح عقدها في وقت زمني قصير، متمنياً أن تحقق البرامج التدريبية أهداف الهيئة، وإضافة رصيد من الثقافة والمهارة الإعلامية على أداء زملاء المهنة مستقبلاً.