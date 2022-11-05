أكثر من 1000 مشارك في فعالية المشي بمنطقة الجوف للتوعية بحماية القطط البرية والنمر العربي

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نفذت مبادرة “كات ووك” بمنطقة الجوف اليوم، فعالية المشي السنوية التي تقام في الـ 5 من نوفمبر كل عام؛ بهدف التوعية بأهمية حماية القطط البرية الكبيرة خاصة النمر العربي.

وانطلقت الفعالية في 4 مواقع مختلفة بمحافظات المنطقة، وبلغ عدد المشاركين في مبادرة المشي أكثر من 400 في سكاكا، و250 في القريات و200 بدومة الجندل، و 150 في محافظة طبرجل حيث قطع المشاركون في كل موقع مسافة 7 كلم ضمن المبادرة.

وأقيمت فعالية المشي برعاية من إمارة منطقة الجوف، ومشاركة عدد من الجهات الحكومية شملت وزارة الرياضة وأمانة المنطقة والتعليم والغرفة التجارية والقطاع الخاص ولجنة الرياضة المجتمعية بالمنطقة ونادي الجوف للهايكنج والمشي، إضافة إلى الأهالي وعدد من شخصيات المجتمع، كما شاركت وزارة الصحة في الفعالية بعيادات للفحص وتقديم لقاح الإنفلونزا الموسمية.