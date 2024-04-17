أكثر من 105 آلاف مستفيد من الخدمات الصحية بمستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة خلال ثلاثة أشهر

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قدم مستشفى الملك فهد عضو تجمع المدينة المنورة الصحي خدمات طبية متكاملة لـ 105123 مراجعاً، خلال الربع الأول من العام 2024م.

وأوضح تجمع المدينة الصحي أن قسم الطوارئ بالمستشفى استقبل 36040 مراجعاً، تلقوا الرعاية الطبية اللازمة، فيما استقبلت العيادات الخارجية 69083 مراجعاً في العديد من التخصصات الطبية، كما أجريت 1555 عملية جراحية في المستشفى شملت مختلف التخصصات الصحية.

وبيّن التجمّع أن الخدمات تضمنت إجراء 47790 فحصاً بالأشعة للمرضى، إضافة إلى 766586 فحصاً مخبرياً، كما صرفت صيدلية المستشفى 112320 وصفة دوائية، فيما استفاد من خدمات قسم التأهيل الطبي بالمستشفى 15345 مريضاً ومراجعاً.