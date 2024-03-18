أكثر من 1100 طالب وطالبة بجامعة طيبة يقدمون خدمات تطوعية للمصلين بالمسجد النبوي في رمضان

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يشارك أكثر من 1100 طالب وطالبة من جامعة طيبة في تقديم الأعمال والخدمات التطوعية والإرشادية للمصلين والصائمين في المسجد النبوي خلال شهر رمضان لعام 1445هـ، بالتعاون مع الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي.

وتضمنت المجالات التطوعية التي يقدمها منسوبو الجامعة ، المساندة في استقبال وتطييب قاصدي المسجد النبوي، وتوزيع وجبات الإفطار وعبوات السقيا، ومساعدة الزوار في خدمات التوجيه والإرشاد المكاني وتنظيم الحشود، إضافة إلى المساندة الميدانية باللغات في مواقع الترجمة، ومساعدة كبار السن وذوي الإعاقة بالمسجد النبوي، وتنظيم المرافق وخدمة الزائرين، والمساندة بمعالجة الظواهر والسلوكيات السلبية، والمساندة بتفويج الزائرات في الروضة الشريفة خلال أوقات الزيارة، والمشاركة في برنامج “الزائر الصغير” التي تنفذها الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

ويعمل المتطوعون من منسوبي ومنسوبات الجامعة بمعدل 9 ساعات يومياً، منهم 300 متطوع ومتطوعة بأعمال المجال الصحي، وكذلك 618 متطوعة و 190 متطوعاً بتنظيم أعمال الحشود لزيارة الروضة الشريفة، وذلك ضمن الخدمات التطوعية التي تقدمها الجهات الحكومية لخدمة المصلين والزائرين بالمسجد النبوي.