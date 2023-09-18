أكثر من 112 ألف خدمة تقدمها جمعية “كهاتين” لمستفيديها

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قدمت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمكة المكرمة “كهاتين” عدداً من الخدمات بلغت 112,534 خدمة خلال النصف الأول من عام 2023م، موزعة ما بين مكة المكرمة والمدينة المنورة ومحافظة الطائف، وذلك من خلال 3 مسارات رئيسية وهي (مسار الخدمات الإغاثية، مسار البرامج التنموية، مسار القبول المجتمعي).

وأوضح مدير عام الجمعية محمد آل مانع, أن المبالغ المقدمة بلغت 28,901,400 ريال لإجمالي عدد المستفيدين والذين تجاوز عددهم 12 ألف مستفيد من الأيتام والأسر بالجمعية خلال الفترة من شهر يناير 2023م حتى شهر يوليو 2023م، موزعة بين مسارات خدمات “كهاتين”، مؤكداً أن الجمعية تعمل وفق خطتها الإستراتيجية على تعظيم الأثر التنموي وتحسين جودة الخدمات وتحقيق التوازن في الإنفاق الإغاثي والتنموي بما يحقق للفئات المستهدفة الاستقرار والتمكين.