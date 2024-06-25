أكثر من 115 ألف مستفيد من برامج جمعية الدعوة بأجياد خلال موسم حج 1445هـ

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بلغ عدد المستفيدين من برامج جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد في مكة المكرمة بمنطقة الحرم، منذ بدء موسم الحج لهذا العام 1445هـ وحتى اليوم التاسع عشر من ذي الحجة؛ ( 115.737 ) مستفيدًا ، من حجاج بيت الله الحرام الذين قدموا لأداء مناسك الحج.

وتضمنت البرامج التي قدمتها الجمعية، توزيع مصاحف مترجمة بلغات متعددة على ضيوف الرحمن من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة, ومشروع حفاوة ضيف الرحمن الذي يُعنى بتقديم واجب الحفاوة للحجاج وتقديم الهدايا لهم، ومشروع تواصل, ومشروع الصعيد الطاهر من خلال توفير علب التيمم لمرضى الحجاج المنومين في مستشفيات العاصمة المقدسة بالتنسيق مع التجمع الصحي بمكة المكرمة, ومشروع عون وإهداء الذي يعنى بتوفير حقائب العناية الصحية لمرضى الحجاج المنومين في المستشفيات.

كما تم إطلاق العديد من المشاريع الإلكترونية منها مشروع قاصد لتعليم ضيوف الرحمن مناسك الحج والعمرة بصيغة “أنيميشن”، ومشروع “مقتدون” لرفع الوعي لدى الحجاج، إضافة إلى تنفيذ العديد من المبادرات التطوعية بمشاركة 50 متطوعًا ومتطوعة.