أكثر من 12 ألف مستفيد من خدمات العيادات الخارجة بمركز الأورام بالقصيم

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استقبلت العيادات الخارجية بمركز الأمير فيصل بن بندر للأورام بالقصيم، خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أغسطس من العام الجاري 2023م، أكثر من 12257 مستفيدًا، موزعة على 15 عيادة تخصصية.

وأوضح تجمع القصيم الصحي أن عيادة الأورام الصلبة استقبلت 2432 مستفيدًا، في حين أن عيادة أمراض الدم الحميدة قدمت خدماتها إلى 1753 مستفيدًا، أما عيادة جراحة الثدي والغدد فاستقبلت 1412 مستفيدًا، بينما كان العدد الكلي للمستفيدين من العيادات الافتراضية 1365 مستفيدًا.

وأشار التجمع إلى أن المستفيدين من خدمات عيادة طب الأورام بلغ 1040 مستفيدًا، وراجع عيادة الفحص المبكر للثدي 866 مستفيدة، وكان مجموع مراجعي عيادة جراحة الأورام 864 مستفيدًا، وجاء عدد المستفيدين من عيادة اللوكيميا 806 مستفيدين، وسجلت عيادة جراحة القولون 685 مستفيدًا من خدماته، وبلغ عدد مراجعي عيادة الغدد اللمفاوية 681 مستفيدًا، واستفاد من العيادة المجمعة لسرطان الثدي 229 مستفيدة.

ولفت التجمع أن عيادة أورام الثدي استقبلت 67 مستفيدة، فيما بلغ مراجعي عيادة التخدير 21 مستفيدًا، وسجلت أعداد المرجعين لعيادة أورام الدم 20 مستفيدًا، وكان إجمالي المستفيدين من خدمات الزيارة المنزلية بلغ 16 مستفيدًا.