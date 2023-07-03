أكثر من 14 ألف مستفيد من حملة “جزلة” لاختيار الأضحية بتبوك

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أختتم فرع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها بمنطقة تبوك “وقاء” الحملة التوعوية “جزلة.. وقاء يهتم لأضحيتك”، حيث بلغ عدد المستفيدين من الحملة 14250 مستفيدا، وأستمرت حتى نهاية أيام التشريق.

وبلغت عدد الجولات الميدانية 1050 جولة ميدانية للفرق شملت أسواق المواشي والمسالخ للتعريف باختيار الأضحية والتعريف بشروطها الشرعية والصحية، بالإضافة إلى توزيع منشورات توضيحية على مرتادي السوق.

وتضمنت خدمات المركز بأسواق الماشية بالمنطقة الإجابة على استفسارات المربين عن النظام الأمثل لتغذية المواشي، بالإضافة إلى توعية المواطن ومربي المواشي بفترة تحريم الأدوية البيطرية واللقاحات.