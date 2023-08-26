أكثر من 15 ألف مستفيد من الخدمات التقنية بجامعة الملك خالد

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قدّمت جامعة الملك خالد منظومة من الخدمات والمبادرات التقنية لأكثر من 15133مستفيد مع مطلع العام الجامعي 1445 هـ، وذلك من خلال الإدارة العامة لتقنية المعلومات.

وأوضحت الجامعة أن منظومة تلك الخدمات تمثلت في 61 خدمة من الخدمات الرقمية المطورة داخلياً ، و246 معملاً من المعامل الرقمية،

و34 مبادرة مجتمعية ، مشيرة إلى أن متوسط البلاغات المغلقة سنويا بلغ 12862، فيما بلغ متوسط زوار موقع الجامعة سنويًا أكثر من مليوني زائر، في حين وصل حجم تداول البيانات داخل الجامعة وفروعها إلى 2,1 TB .

وكانت جامعة الملك خالد قد حققت المركز الثالث في التحول الرقمي من بين جهات التعليم والتدريب بالمملكة.