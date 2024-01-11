أكثر من 150 ألف موعد افتراضي بمستشفيات ومراكز صحة نجران خلال العام 2023

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استفاد من خدمات العيادات الافتراضية بصحة نجران خلال العام الماضي 74157 مستفيداً، من خلال 151749 موعداً افتراضياً في 9 مستشفيات ومركز تخصصية، فيما بلغت المراكز الصحية المفعلة للعيادات الافتراضية 63 مركزاً رعاية أولية بالمنطقة.

وأوضحت “صحة نجران”، أن آلية عمل الخدمات الافتراضية تتضمن قيام المريض بحجز موعد عبر مكاتب الحجوزات بالعيادات الخارجية والأقسام المستهدفة بالتفعيل، وعن طريق تطبيق “صحتي” للمراجعة في مراكز الرعاية الأولية للاستفادة من الاستشارة الطبية في 84 تخصصاً طبياً منها طب الأسرة وصحة القلب، وطب وجراحة العيون، والأورام وأمراض الدم، والأنف والأذن والحنجرة، والأعصاب وجراحة العمود الفقري، والعيادات التخصصية للعظام، والجراحات التخصصية، وجراحة الأورام، وكذلك أمراض الجهاز الهضمي والباطنة يقدمها 463 طبيباً في مختلف التخصصات.

يذكر أن وزارة الصحة أطلقت خدمات العيادات الافتراضية “عن بعد” التي تتيح للمريض حضور الموعد الطبي – عن بعد – عبر تطبيق “صحتي”، لتسهيل الوصول للخدمات الصحية وتمكين المستفيدين من الحصول على خدمات متكاملة عن بعد بهدف تقليل معدل زيارات المرضى للمستشفيات للحالات غير الطارئة والحد من انتشار العدوى وزيادة معدل رضا المرضى من خلال تقليل الجهد والوقت للحصول على الاستشارات الطبية.