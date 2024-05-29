أكثر من 155 ألف مصحف و 52 لغة لترجمة معاني القرآن بالمسجد النبوي

المناطق_واس

تعمل وحدة شؤون المصاحف بالهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي على العناية الفائقة بالمصاحف داخل المسجد النبوي وتأمين المصاحف التي يحتاجها ضيوف الرحمن من قاصدي المسجد النبوي والمصلين، بالإضافة لتوفير التراجم لغير الناطقين بالعربية، والعناية بترتيب المصاحف داخل المسجد النبوي وتوسعاته وساحاته، كما تعمل على متابعة نظافة وسلامة المصاحف من خلال جولات ميدانية للمراقبين على مدار الساعة عناية بالكتاب العظيم.

ويبلغ عدد المصاحف الموجودة بالمسجد النبوي يتجاوز 155 الف مصحف ، منها مصاحف مترجم المعاني بـ 52 لغة مختلفة، إلى جانب توفير 65 مصحفاً بطريقة برايل للمكفوفين بالإضافة إلى توفير 10,496 كرسي للمحافظة على المصاحف .