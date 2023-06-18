أكثر من 163 ألف طالب وطالبة على مقاعد الاختبارات بجازان

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بدأ اليوم 163585 طالبًا وطالبة في مدارس التعليم العام بمنطقة جازان، أداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي 1444هـ، وسط منظومة تربوية متكاملة، وخطة تهيئة نفسية وإرشادية، وجاهزية جميع المدارس.

وفي صبيحة هذا اليوم، استقبلت مدارس المنطقة 65282 طالبًا وطالبة بالمرحلة الابتدائية، و48887 طالبًا وطالبة بالمرحلة المتوسطة، و46272 طالبًا وطالبة بالمرحلة الثانوية، إضافة إلى 132 طالبًا منتسبًا من الجنود المرابطين على حدود المملكة، وذلك بعد انتهاء المدارس من استعداداتها واستكمالها لجميع اختباراتها العملية والشفوية.

وكشف المدير العام للتعليم بمنطقة جازان ملهي بن حسن عقدي، عن تنفيذ خطة متكاملة لضمان بيئة تعليمية وتربوية طيلة أيام اختبارات نهاية العام الدراسي شملت تنفيذ خطة زيارات إشرافية ميدانية لجميع المدارس التابعة للإدارة، وذلك بالتعاون بين إدارات الاختبارات والقبول والإشراف التربوي والتوجيه الطلابي والتعليم المستمر، إضافة إلى جميع مكاتب التعليم لمتابعة الاستعداد لأعمال اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث، ومتابعة استكمال المقررات الدراسية وتقويم التحصيل الدراسي للصفين الأول والثاني الابتدائي، ومتابعة اكتمال إدخال درجات أعمال السنة، ومواد التقويم المستمر والسلوك والمواظبة.

وأشار عقدي إلى أن خطة الزيارات الإشرافية تضمنت متابعة خطة التهيئة النفسية، والاطلاع على أعمال الطلبة في منصة مدرستي وأدلة ونظم الاختبارات، وآليات تنظيم العمل وتشكيل اللجان الخاصة بسير الاختبارات في المدرسة، والاطلاع على نماذج الاختبارات وجداول الاختبارات الشفوية والعملية والتحريرية، والاجتماع بمنسوبي المدارس، وحصر الطلبة ذوي الإعاقة وذوي الحالات الخاصة وطلبة الانتساب، ومعرفة الجهود المبذولة لتأدية اختباراتهم، إضافة إلى تنفيذ خطة إشرافية طيلة أيام الاختبارات.