أكثر من 1800 مستفيد من مبادرة “عطاء يتجدد” بالجامعة الإسلامية

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استفاد أكثر من 1800 نزيل ومفرج عنهم خلال الـ 5 أشهر الماضية من مبادرة “عطاء يتجدد” التي تنفذها الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بالشراكة مع اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وذويهم “تراحم”.

وشملت المبادرة مجالات التوعية المجتمعية، والإرشاد الأسري، والتنمية الحياتية، ورعاية الطفل في ظل غياب والده، إضافة إلى تأهيل المفرج عنهم لسوق العمل، من خلال تنظيم محاضرات ودورات تدريبية، واستشارات نفسية واجتماعية يقدمها نخبة من أعضاء من هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية لخدمة الفئات المستفيدة.