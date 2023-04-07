أكثر من 19.700 مستفيد من خدمات جمعية الإحسان الطبية بجازان خلال الربع الأول لعام 2023 م

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قدَّمت جمعية الإحسان الطبية الخيرية بمنطقة جازان، خدماتها العلاجية والتثقيفية خلال الربع الأول لعام 2023م لـ 19.744 مستفيدًا ومستفيدةً من مشاريع الجمعية الرئيسة.

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية محمد بن إسماعيل الحازمي، أن مشروع سفير لنقل مرضى الفشل الكلوي وأمراض الدم الوراثية قدم خدماته لـ 2858 مستفيدًا ، وتم إجراء 435 عملية جراحية من خلال مشروع شفاء لإجراء العمليات الجراحية للمرضى المحتاجين، فيما قدَّم مشروع سند 380 جهازًا طبيًّا للمرضى المحتاجين في منازلهم، وقدمت العيادات المتنقلة خدماتها الطبية الأولية والتثقيف الصحي لأكثر من 13645 مستفيدًا ومستفيدةً، مضيفاً، أن مشروع الكشف المبكر عن سرطان الثدي استفاد منه 1340 مستفيدةً قدمت لهن الخدمة من خلال عيادة متنقلة، كما قام مشروع الاستشاري الزائر بالجمعية بتقديم الخدمات الاستشارية لـ 1280 مستفيدًا ومستفيدةً.

وبيَّن أن الجمعية وعبر وحدة التطوع الصحي قدمت 77 فرصة تطوعية شارك فيها 259 متطوعًا من الاستشاريين والأطباء والفنيين قدموا خلالها 4280 ساعة تطوعية، لافتاً الانتباه إلى أن الجمعية في إطار الشراكة المجتمعية الفاعلة مع شريكها الإستراتيجي أوقاف الشيخ عبدالله بن تركي الضحيان، وقَّعت اتفاقية للإسهام في علاج 125 حالة ضمن مشروع شفاء للعلاج الخيري.