أكثر من 193 ألف فرصة تدريبية نفذتها “وعد” خلال النصف الأول من العام الجاري

المناطق_الرياض

تواصل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، جهودها في دعم وتدريب الكوادر الوطنية بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث تجاوزت مبادرة الحملة الوطنية للتدريب (وعد)، التي أطلقتها الوزارة ضمن إستراتيجيتها التدريبية لتحفيز القطاع الخاص مستهدفاتها خلال النصف الأول من العام الجاري بوصول عدد الفرص التدريبية إلى أكثر من 193 ألفًا، حيث كان مستهدف الحملة بـ 192 ألف فرصة تدريبية، وتشكل المستهدفات النهائية لحملة وعد بنهاية العام 2025 توفير 1,155000 فرصة تدريبية من خلال التعاون مع 14 شركة وطنية.

وتحرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال (وعد) على الارتقاء بسوق العمل وتحقيق رؤية المملكة 2030 في دعم وتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية، ووضعت سبع معايير لمشاركة الشركات الوطنية في الحملة أهمها تدريب 12% من السعوديين سنويًا.

وتسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى توفير المزيد من فرص التدريب وتطوير مهارات المستقبل لأبناء وبنات الوطن، ورفع نسبة مشاركتهم في سـوق العمل.