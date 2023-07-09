أكثر من 20 ألف حاج يتلقون الخدمات الصحية بالمدينة المنورة خلال أسبوع

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قدمت وزارة الصحة خدمات الرعاية الطبية لأكثر من 20 ألف حاج في المنشآت والمراكز الصحية الموسمية في المدينة المنورة، وذلك ضمن الخدمات الشاملة التي هيأتها الوزارة للعناية بضيوف الرحمن خلال تواجدهم في المدينة المنورة .

وأوضحت الوزارة أن 20495 حاجاً تلقوا خدمات الرعاية الصحية في المراكز الصحية الموسمية المجاورة للمسجد النبوي، ومحيط المنطقة المركزية وذلك بعد أدائهم النسك، حيث استقبلت أقسام الطوارئ في المستشفيات ٢٤٤٣ مراجعاً، فيما استقبلت المراكز الصحية 18052 مستفيداً، وأجرت 11 عملية قسطرة قلبية توزعت بين عمليات علاجية، وتشخيصية، إضافة إلى إجراء 9 عمليات جراحية أخرى، إلى جانب إجراء 27 جلسة لغسيل الكلى، فيما استفاد 7185 حاجاً من خدمات التثقيف، والتوعية الصحية، المقدمة في مواقع وجود الحجاج من فنادق ودور الإيواء وحافلات النقل الترددي والمنشآت الصحية والعامة .

وبينت أن الخدمات الطبية تشكّل إحدى أبرز الخدمات التي تحرص القيادة الرشيدة – أيدها الله – على تهيئتها وفق أعلى معايير الجودة، وتوفيرها على مدار الساعة في جميع منافذ الوصول، والمغادرة، الجوية والبرية خلال موسم الحج، ودعمها بالكوادر الطبية، وتقديم خدمات التوعية، والتثقيفية، والإرشاد الصحي الميداني للحجاج والزائرين، ورعايتهم خلال فترة وجودهم في المدينة المنورة قبل وبعد أداء فريضة الحج .