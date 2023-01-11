أكثر من 200 ألف ساعة تطوعية بصحة الجوف

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سجل التطوع الصحي بصحة الجوف 247567 ساعةً تطوعية خلال العام المنصرم 2022م, قدمها 2056 متطوعاً ومتطوعة عبر 340 فرصةً تطوعية بلغت قيمتها الاقتصادية 13902856 ريالاً.

ومن أبرز الأعمال مبادرة الأمير فيصل بن نواف للتطوع الصحي “عطاؤنا صحة” بفروعها ومنها “استشاري شهم” واستهدفت الأطباء الاستشاريين للعمل في عيادات مسائية بدون مواعيد مسبقة للمرضى على مدار العام, وفرع “أخصائي جزل” واستهدفت الاختصاصيين الصحيين بكافة التخصصات للتطوع في أقسام المستشفيات لدعم الأقسام، وفرع “رسل الوعي ” ،وخصصت للتطوع في حملات التوعية الصحية والأيام العالمية الصحية، و”عون” حيث أتيح المجال للمتطوعين في مجال الخدمات المساندة، أما فرع “إداري سند ” فكان للتطوع في الأعمال الإدارية المساندة للأعمال الصحية.

وشملت المبادرة : قافلة لعيونك جينا، وحملة القائد الميداني، وحملة قافلة الصحة الرمضانية، وحملة توعية الحجاج في أبو عجرم، والفحص المسائي للماموجرام، والحالات الباردة، ويا الله حيهم، والأسبوع الخليجي السكري، واليوم السعودي العالمي للتطوع, والكرنفال الوردي.

وحقق التطوع الصحي بالجوف جائزة وزارة الصحة للتطوع الصحي فئة الجائزة التقديرية عن مبادرة عطاؤنا صحة للعام 2022م.