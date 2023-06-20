أكثر من 2300 متطوع ومتطوعة يُبادرون للمشاركة في أعمال موسم الحج لعام 1444هـ

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بادر أكثر من 2300 متطوع ومتطوعة في أعمال موسم الحج لعام 1444هـ، لخدمة حجاج بيت الله الحرام للإسهام برفع مستوى الخدمات الإسعافية في كل من العاصمة المقدسة ومشعر منى وعرفات ومزدلفة والمدينة المنورة .

ويعمل الفريق التطوعي على خدمة حجاج بيت الله الحرام منذ وصولهم عبر المنافذ البرية للمملكة، حيث خدم أكثر من 600 متطوع في مناطق المملكة، متمثلة في كُل من الجوف عبر منفذ الحديثة، ومنفذ الوديعة بمنطقه نجران، ومنفذ جديدة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية، ويعمل في المسجد النبوي أكثر من 700 متطوع لخدمة ضيوف الرحمن الزائرين.

ويبلغ عدد المتطوعات المشاركات في خدمة الحجاج أكثر من 300 متطوعة، يعملون في المجال الصحي والإنساني، منتشرين في أماكن وجود ضيوف الرحمن منذ وصولهم وحتى مغادرتهم؛ لتغطية كل تحركاتهم، وتقديم جميع الخدمات الممكنة، سواء على مستوى العمل الطبي الإسعافي أو الإنساني من خلال الإرشاد والمساعدة وتقديم يد العون لهم.

ويعمل المتطوعون والمتطوعات على مدار الساعة في أماكن الذروة في المسجد الحرام والمسجد النبوي والمشاعر المقدسة، خلال فرق إسعافية وإنسانية موزعة على عدة نقاط، من شأنها تغطية جميع المساحات المتواجد بها حجاج بيت الله الحرام.