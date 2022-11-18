أكثر من 24 ألف زائر لمخيم الصحة في رالي حائل تويوتا الدولي 2022

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اختتم اليوم مخيم صحة حائل المشارك ضمن فعاليات رالي حائل تويوتا الدولي 2022 فعالياته والتي تضمنت العديد من الأنشطة والبرامج الصحية والرياضية والتفاعلية .

وأوضح مدير الشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور فرحان الشمري أن عدد الزوار لمخيم صحة حائل بلغ 24287 خلال 7 أيام، مشيراً إلى أن الفعاليات تهدف إلى تعزيز الصحة العامة، تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، والتحول الصحي.

وأضاف أن رالي تعزيز الصحة والمبتكر حديثاً بفكرة إبداعية نالت إعجاب الكثير، مُثمناً جهود العاملين وجميع شركاء النجاح، مؤكداً أن النجاح لم يكن ليتحقق لولا تكاتف الجميع وتضافرهم في دعم هذا الحدث الرياضي الكبير.