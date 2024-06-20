أكثر من 2560 نسخة من المصحف الشريف وزعتها الشؤون الإسلامية على الحجاج المغادرين عبر منفذ الربع الخالي

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وزع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية حتى اليوم أكثر من 2560 نسخة من المصحف الشريف؛ هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على حجاج بيت الله الحرام المغادرين إلى ديارهم، عبر منفذ الربع الخالي الحدودي مع سلطنة عُمان الشقيقة.

وأوضح الفرع أن هذه النسخ من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، بمختلف الأحجام وتراجم معاني كلمات القرآن الكريم بعدة لغات عالمية، وذلك ضمن خطة الوزارة لتوزيع أكثر من 41,740 نسخة من المصحف عبر منافذ المنطقة الشرقية مع دول الخليج الشقيقة.

وأعرب عدد من الحجاج عن سعادتهم وامتنانهم للهدية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين، معبرين عن تقديرهم العميق لهذه الهدية مما أضاف بعداً إيجابياً لتجربتهم في أداء مناسك الحج، موضحين أن هذه الهدية ستكون ذكرى خالدة ترافقهم إلى ديارهم، مشيدين بجهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين وتيسير أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.