أكثر من 258 مليون سلعة تموينية صعدتها “التجارة” إلى العاصمة المقدسة

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أشرفت وزارة التجارة على تصعيد أكثر من 258 مليون سلعة تموينية لحجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة من اليوم الأول وحتى يوم أمس الثامن من ذي الحجة 1445هـ.

كما نفذت الوزارة خلال الفترة نفسها 15,162 زيارة رقابية شملت أكثر من 33 ألف منشأة تجارية ومنفذ بيع في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة والطرق المؤدية إليها.

وتشرف الوزارة وفقًا لاختصاصاتها على تأمين سلاسل الإمداد التمويني، كما تواصل فرقها الميدانية تغطية الحالة التموينية لضيوف الرحمن والوقوف على منافذ البيع للتحقق من وفرة السلع والمنتجات الضرورية، ومراقبة المنشآت التجارية ومنافذ البيع والمباسط للتحقق من امتثالها بأنظمة حماية المستهلك وضبط المخالفات التجارية.