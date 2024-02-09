أكثر من 26 ألف مستفيد من برامج جمعية “نور” بغرب الدمام خلال يناير الماضي

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قدمت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بغرب الدمام “نور” خلال شهر يناير الماضي، 443 برنامجاً استفاد منها 26.718 مستفيداً ومستفيدة .

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية عبدالهادي الشمري، أن الجمعية أقامت خلال تلك الفترة العديد من الأنشطة والبرامج في كافة أقسامها، حيث شهد قسم الدعوة والإرشاد إقامة عدة محاضرات ودروس، وإقامة مصلى متنقل، وتوزيع مواد دعوية استفاد منها 3200 شخص، فيما أقام قسم توعية الجاليات دروساً ومحاضرات، وترجمة الخطب والدعوة الإلكترونية، وتنظيم رحلات عمرة، وتنفيذ زيارات ميدانية، استفاد منها 21,834 شخصاً، إضافةً إلى انضمام مسلمين جدد .

وحول الأنشطة والبرامج التي أقامها القسم النسائي بيّن الشمري، أن القسم نظّم محاضرات ودروساً ومشروع يقين “استراحة القسم النسائي” استفاد منها 1684 مستفيدة .