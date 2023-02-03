أكثر من 280 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في رحاب المسجد النبوي

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أدى أكثر من 280 ألف مصل من المواطنين والمقيمين والزوار اليوم صلاة الجمعة في رحاب المسجد النبوي الشريف في جو مفعم بالطمأنينة مع تكامل الخدمات التي هيأتها مختلف الإدارات الحكومية ذات العلاقة إمكاناتها وخططها لخدمة المواطنين والمقيمين والزوار من خدمات بلدية وصحية ومدنية واتصالات ووسائل نقل وخدمات مساندة.

وتقف وكالة الرئاسة العامة لشئون المسجد النبوي الشريف من خلال خدماتها التي تقدمها للمصلين من المعتمرين والزوار على تنظيم حركة دخولهم وخروجهم من وإلى المسجد النبوي وتوفير عربات لذوي الاحتياجات الخاصة وكراسي خاصة للمحتاجين لها واستدعاء الإسعاف في الحالات الطارئة وحفظ المفقودات وإرشاد التائهين وغيرها من الخدمات التي تريح المصلين وتسهل عليهم أداء العبادة ، حيث بلغت الكمية المستخدمة من ماء زمزم في المسجد النبوي والساحات ١٤٧ طنا ، فيما بلغت عدد عبوات زمزم الموزعة ٥٢٠ ألف عبوة.

كما كثفت وكالة شؤون المسجد النبوي برامج التطهير والتعقيم للمسجد النبوي وساحاته ومرافقه على مدار الساعة حيث بلغت كمية المعقمات والمطهرات للسجاد ٦٠٠ لتر وللمرافق ٩٠٠٠ لتر و٢٥ ألف لتر لأرضيات المسجد النبوي والمضخات المستخدمة ٢٥٠ مضخة ، بالإضافة إلى تهيئة المسجد النبوي بالسجاد الفاخر البالغ 24 ألف سجاد إلى جانب توفير عربات لكبار السن التي بلغت ١٢٠ ألف كرسي.