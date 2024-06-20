أكثر من 30 ألف زائر وزائرة لمتابعة العروض الفلكلورية الفنية بمنتزه السلام بحائل

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شهد مسرح العروض الفلكلورية الفنية المتنوعة التي نظمتها أمانة منطقة حائل بمنتزه السلام على مدى يومين، احتفاءً بعيد الأضحى المبارك، وذلك بحضور تجاوز 30 ألف زائر وزائرة من أهالي المنطقة والمقيمين من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية؛ وذلك للاستمتاع بمشاهدة العروض الفلكلورية الطربية المباشرة لعدد من البلدان، وسط تفاعل كبير بما تقدمه الفرق الاستعراضية.

واستشعر الزوار من المقيمين أجواء وثقافة بلدانهم الاحتفالية بمدينة حائل من خلال باقة من الفلكلوريات المصرية و الإسبانية والهندية والفرنسية والجورجية، بالإضافة لفلكلور الطاؤوس، والدبكة، وعروض البالية المضيئة، وعرض الأبطال، والعديد من ألعاب وبرامج الأطفال المتنوعة، وكذلك عربة المأكولات، والضيافة السعودية، وعروض المهرج، والهيب هوب، كما تعرف أهالي المنطقة على فنون واستعراض تلك البلدان وطريقة احتفالاتهم بالمناسبات والأفراح.

وتهدف أمانة منطقة حائل من خلال إقامة هذه الفعاليات إلى المشاركة المجتمعية المتنوعة التي تقدمها على مدار العام لتعزيز برنامج جودة الحياة وأنسنة المدن ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 .