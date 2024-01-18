أكثر من 300 ألف ساعة تطوعية بهيئة الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة خلال العام 2023

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وفرت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة 2824 فرصة تطوعية خلال العام المنصرم 2023, بمجموع ساعات عمل تطوعية بلغت 300.877 ساعة.

جاء ذلك في إحصائية إدارة التطوع السنوية للعام الماضي 2023 التي أعلنتها الهيئة , حيث أشارت إلى أن الفرص التطوعية تنوعت ما بين تقديم الخدمة الإسعافية لزوار بيت الله والمعتمرين والمصلين بساحات الحرم المكي الشريف، بالإضافة إلى المناسبات الوطنية والأيام العالمية والفعاليات والمعارض والمحافل الرياضية، التي احتضنتها المنطقة.

ونفذت الهيئة بمنطقة مكة المكرمة عدد من الحملات التوعوية في عدد من المولات, وشاركت في تنظيف قاع البحر والشواطئ بمحافظات جدة والقنفذة والمناطق السياحية في محافظة الطائف، بالإضافة إلى تنفيذ عدداً من الدورات في الإسعافات الأولية لتأهيل المتطوعين والمتطوعات ،حيث بلغ اجمالي عدد المتطوعين الذكور 9628, شملت الكادر الطبي التطوعي في عدة تخصصات أبرزها استشاري وطبيب عام وصيدلاني وتمريض وطب الطوارئ.

وأكد مدير عام الهيئة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور مصطفي بن جميل بلجون, أن الهيئة حريصة على الاستفادة من جميع الكوادر البشرية التي ترغب في الالتحاق بالأعمال التطوعية لدفع مسيرة التنمية وتحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، الرامية إلى الوصول لمليون متطوع ومتطوعة يساهمون في بناء هذا الوطن على جميع الأصعدة، لافتاً إلى أن الهيئة تعمل على تطوير منسوبيها من المتطوعين والمتطوعات من خلال تنظيم العديد من الدورات التخصصية وتأهيلهم بما يتوافق مع رسالة وعمل الهيئة.

وبيّن بلجون أن الهيئة تقدم الكثير من الفرص التطوعية لأفراد المجتمع في عدة مجالات منها الصحي، الإنساني، الرياضي، البيئي والتوعوي وتتشرف الهيئة باستقطاب المتطوعين من سكان منطقة مكة المكرمة والاستفادة من جهودهم وطاقتهم وعطائهم الإنساني من خلال منصة التطوع التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي.